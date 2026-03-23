Magali Leidig-Petermann rutscht noch in den Landtag, Alt-OB Theo Wieder warnt vor Populisten, Mörschs Ortsvorsteher Simon Lutz erwartet Klartext – so wirkt der Wahlabend nach.

Es hat gereicht für SPD-Kandidatin Magali Leidig-Petermann: Die 44 Jahre alte Frankenthalerin schafft über die Landesliste ihrer Partei erstmals den Einzug in den rheinland-pfälzischen Landtag. Damit wird der Wahlkreis Frankenthal weiterhin von zwei Landtagsabgeordneten vertreten.

Das Direktmandat sicherte sich am Sonntag Christian Baldauf (CDU); Leidig-Petermann folgte auf Platz zwei. Die Vorsitzende der Frankenthaler SPD stand auf Platz 20 der SPD-Landesliste. Die SPD verfügt laut dem vorläufigen Ergebnis künftig über 32 Sitze im Landtag.

Bisher hatte neben Baldauf Martin Haller (SPD) den Wahlkreis Frankenthal in Mainz vertreten. Auch er hatte vor fünf Jahren über die Landesliste der SPD den Sprung in den Landtag geschafft. Haller hatte auf eine erneute Kandidatur verzichtet, er tritt Ende April das Amt als Bürger- und Polizeibeauftragter des Landes Rheinland-Pfalz an, das ihn zur Überparteilichkeit und Neutralität verpflichtet.

Entsprechend zurückhaltend äußerte er sich zum Wahlausgang, der ihn insgesamt schockiere. „Er ist eine Herausforderung für alle Demokraten“, meinte Haller. „Ich freue mich, dass es Magali Leidig-Petermann noch in den Landtag geschafft hat und habe natürlich auch Christian Baldauf gratuliert.“

Für Leidig-Petermann bedeutet der Einzug in den Landtag ein Wechselbad der Gefühle. „Ich bin sehr enttäuscht über das Wahlergebnis der Landes-SPD. Gleichzeitig freue ich mich sehr über den Einzug in den Landtag“, schildert sie am Montagmorgen ihre Gemütslage. Trotz schwieriger Bedingungen habe sie persönlich viel Zuspruch erhalten. „Ich sehe mich daher vor allem in der Verantwortung, im Landtag alles für meine Heimat zu geben. Ich freue mich auf diese Aufgabe und werde mit Herzblut alles geben“, betont Leidig-Petermann.

Endlich wieder Grund zum Jubeln

Am Wahlabend war sie erst recht spät, aber tapfer lächelnd auf der Wahlparty im Frankenthaler Rathaus erschienen. Dort war Stadtratsmitglied Dieter Schiffmann zunächst der einzige Genosse, der sich unter die weiteren Parteidelegationen mischte. Die des Wahlsiegers war von Beginn der Auszählung an üppig vertreten. Und die Frankenthaler CDU hatte von der ersten Prognose an uneingeschränkten Grund zum Jubeln.

Die Resonanz auf die Wahlparty im Frankenthaler Rathaus war zurückhaltender als in der Vergangenheit. Foto: Claudia Wößner

Ein Gemütszustand, der ihr bei den vorherigen Wahlen verwehrt geblieben ist: Den Verlust des OB-Sessels, der Meinungsführerschaft im Stadtrat und den verpassten Einzug des gemeinsamen Kandidaten Sertac Bilgin in den Bundestag mussten die Christdemokraten jeweils mit ernsten Mienen verdauen, am Ende der Landtagswahl gab es nur strahlende Gesichter.

Der unangefochtene und viel gefragte Wahlsieger Christian Baldauf ließ zwar länger auf sich warten als zunächst angekündigt, der Name war aber von Beginn der Auszählung an präsent im Rathaus. Tochter Marlene und Ehefrau Martina waren mit die ersten auf der Wahlparty, später gesellten sich auch Kreisvorsitzender Martin Svoboda, Fraktionsvorsitzender Martin Schuff und der Sprecher der hiesigen Mittelstandsvereinigung, Lucas Spiegel, zu den Christdemokraten. „Christian Baldauf war ungeheuer fleißig im Wahlkampf, hat viel Prominenz nach Frankenthal geholt“, lobte Svoboda. „Ich sehe ihn im nächsten Kabinett.“

Zu den ersten Gratulanten zählte Alt-Oberbürgermeister Theo Wieder. „Ich bleibe ein politisch interessierter Mensch“, erklärte er während der Wartezeit auf den Wahlgewinner. Dass sich nach Jahrzehnten der SPD-Regentschaft ein Machtwechsel vollziehe, sei gelebte Demokratie. Erschrocken ist Wieder über das starke Abschneiden der AfD, wofür es keine rationale Erklärung gebe. „Ich stelle viel Populismus fest, sehe aber keine konstruktiven Vorschläge.“ Rückwärtsgewandt schaue die Partei, „wo jemand herkommt und nicht darauf, wohin er oder sie sich entwickelt“.

Nicht überrascht von AfD in Mörsch

Die AfD war mit ihrem Spitzenpersonal ins Rathaus gekommen: Kreisvorsitzender Ulf Leckel, sein Vize Frank Marx, Fraktionsvorsitzender Hartmut Trapp, Spitzenkandidat Stefan Scheil. Letzterer sei „vielleicht nicht der Publikumsmagnet“, räumte Leckel ein, aber er habe Christian Baldauf immerhin die Stirn geboten. Trotz widriger Umstände sei die Partei in der Stadt kontinuierlich präsent, führe auch kontroverse Dialoge. Im Wahlkreis wurde das mit dem Gewinn zweier Bezirke quittiert, dem Frankenthaler Norden und Süden.

Immer noch ein gefragter Ratgeber: Alt-Oberbürgermeister Theo Wieder. Foto: Andreas Lang

Den Vorort Mörsch hat die CDU nur knapp vor der AfD behaupten können, der Vorsprung beträgt einen halben Prozentpunkt. Ortsvorsteher Simon Lutz (CDU) ist davon nicht völlig überrascht. „Dieser Ausgang entspricht der allgemeinen Stimmungslage“, analysierte er. „Weniger aus Unzufriedenheit über Entwicklungen vor Ort, sondern mehr aus Protest gegen über übergeordnete Trends wie die ausbleibende Reaktion auf steigende Benzinpreise.“ Gegenrezepte müssten dementsprechend auf der Bundesebene ausgearbeitet werden. „Die Mörscher wissen sehr wohl, dass ein Ortsvorsteher, der am Ende der Entscheidungskette steht, keine Berge versetzen kann.“

FWG in der Assistentenrolle

Die Freien Wähler sind zwar zur Landtagswahl angetreten, die Frankenthaler FWG ist aber nicht deren Untergruppierung, sondern agiert als eigenständiger Verein. Damit bestand für die Vorsitzende Tanja Mester keine Notwendigkeit, das Zweitstimmenergebnis einer Partei zu kommentieren. Die FWG leistete am Sonntag gleichwohl einen essenziellen Beitrag zur Wahl, nicht bei der Analyse, sondern bei der Durchsetzung. Sie stellte allein 50 der insgesamt rund 400 Wahlhelfer.

Was eine Sorge weniger für Wahlleiter Bernd Knöppel (CDU) bedeutete. Wegen krankheitsbedingter Ausfälle musste in der Woche vorm Urnengang kurzfristig Personal rekrutiert werden, um alle Wahllokale ordnungsgemäß zu besetzen. Am Ende des Wahlabends meldete er jedenfalls keine außergewöhnlichen Vorkommnisse.