Weil eine Mitarbeiterin der städtischen Kindertagesstätte Fontanesistraße positiv auf das Coronavirus getestet wurde, müssen zwei Kita-Gruppen bis zum 16. November in Quarantäne. Betroffen sind eine Krippen- und eine Regelgruppe mit insgesamt 20 Kindern im Alter zwischen zwei und sechs Jahren und sechs Mitarbeiterinnen. Das hat die Stadtverwaltung am Sonntag mitgeteilt. „Dank der schnellen Reaktion des Gesundheitsamts Rhein-Pfalz-Kreis konnten wir zügig Maßnahmen ergreifen und alle Eltern bereits am Wochenende informieren“, wird Bernd Leidig (SPD), Beigeordneter der Stadt Frankenthal, in einer Pressemitteilung zitiert. „Wir sind zuversichtlich, dass die Infektionskette damit schnell unterbrochen werden konnte.“ In zwei weiteren Regelgruppen, in denen die infizierte Mitarbeiterin nicht tätig war, läuft der Betrieb am Montag normal weiter. In Frankenthal sind die Corona-Fallzahlen etwas gestiegen. Am Sonntag (Stand 11.05 Uhr) meldete das Landesgesundheitsministerium 130 aktuelle Fälle – einer mehr als am Freitag. In den zurückliegenden sieben Tagen gab es damit pro 100.000 Einwohner 118,9 Menschen, bei denen eine Ansteckung mit dem Virus SARS-CoV-2 nachgewiesen wurde.