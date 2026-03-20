Ein Sonderzug, geschmückte Straßen und geschlossene Schulen: 1913 verwandelt der Besuch von Prinzregent Ludwig Frankenthal in eine hoheitliche Bühne.

Wenn sich heute Prominenz ankündigt, finden sich später im Internet und den sozialen Medien unzählige Fotos oder Videos, die auch nach Jahren noch abgerufen werden können. Früher war das anders. Da gab es am nächsten Tag in der Zeitung eine Meldung oder einen Bericht, eventuell mit Foto, und das war es dann. Bisweilen kamen auch die Hersteller von Ansichtskarten zum Zug: Flugs war ein Foto zur Hand, das dann als Postkarte gedruckt und verbreitet wurde.

In Frankenthal kann man da auf ein ganz besonderes Ereignis vor knapp 113 Jahren verweisen, das die Stadt dereinst tagelang in Atem hielt. Am 8. Mai 1913, einem Donnerstag, hatte sich hochherrschaftlicher Besuch angesagt: Prinzregent Ludwig von Bayern befand sich kurz nach seiner Amtsübernahme – im Dezember 1912 war sein Vater, Prinzregent Luitpold, verstorben – auf Antrittsbesuch bei den süddeutschen Königshöfen und in der bayerischen Rheinpfalz. Das wurde in der Pfalz allenthalben gewürdigt. Von einer „Jubelwoche zu Pfingsten im Jahre des Heils 1913“ war etwa die Rede. Und: Ludwig werde nun die „im Frühlingsschmuck prangenden alt- und neuwittelsbachischen Pfälzer Erblande“ bereisen.

Lobgedichte auf Titelseiten

Am 8. Mai 1913 hatte der neue Prinzregent ein großes Programm vor sich. Am Vormittag war zuerst Landau an der Reihe, am Nachmittag besuchte er dann Frankenthal. Ludwigs Vater, Prinzregent Luitpold, hatte bereits 25 Jahre zuvor, am 25. September 1888, der Stadt einen Besuch abgestattet. Aber auch Ludwig war schon einmal in Frankenthal gewesen: im Mai 1894, noch in seiner Funktion als Prinz.

Diese Ansichtskarte – am 24. Mai 1913 nach Annweiler versandt – wurde mit einer eigens für die Pfalzreise des Prinzregenten herausgegebenen Werbemarke versehen. Repro: Dieter König

In Frankenthal waren nach einer Ministerialanordnung am „Prinzregententag“ die Schulen geschlossen. Man wollte „Spaliere bilden lassen durch hiesige Vereine und die Schuljugend“, denn die „patriotische Kundgebung“ werde sicher „bleibenden Einfluss auf die Kinder“ haben. Auch die örtliche Presse – die „Frankenthaler Zeitung“ von Georg Adam Perron und das „Frankenthaler Tageblatt“ von Ernst René Grosser – bereitete die Bürger auf ihren Titelseiten mit entsprechenden Willkommenstexten und Lobgedichten auf den denkwürdigen Tag vor.

Die Gäste wurden am geschmückten Bahnhof erwartet. Auf der Straßenseite gegenüber hatte man einen Triumphbogen, eine „Ehrenpforte“, errichtet. Die Straßen, die die königlichen Hoheiten bei der Fahrt durch die Stadt passieren sollten, hatten fast durchweg Neupflasterungen erhalten. Der Fahnenschmuck zeigte das Weiß-Blau der Landes- und das Schwarz-Weiß-Rot der Reichsfarben. Mit Tannenlauben, in deren Bögen Mädchen in Rokoko-Kostümen als „Frankenthaler Porzellanfiguren“ posierten, war das Wormser Tor ausgeschmückt worden. Selbst das trübe Wetter der Vortage war eitlem Sonnenschein gewichen. Zur Spalierbildung hatten sich zahlreiche Vereine mit ihren Fahnen eingefunden.

Ansichtskartenfotograf ist zur Stelle

Um 14.45 Uhr traf der Sonderzug ein. Nach kurzer Begrüßung durch Bürgermeister Ludwig Ehrenspeck wurden die Gäste zu den Automobilen geleitet. Unter den „begeisterten und herzlichsten Kundgebungen der vieltausendköpfigen, durch die zahlreichen auswärtigen Besucher verstärkten Menschenmenge“ machte sich die Autokolonne auf den Weg zum Rathaus. Und da war dann auch der Ansichtskartenfotograf zur Stelle.

Durch die Eisenbahnstraße, die Westliche Ringstraße und die Max-Friedrich-Straße führte die langsame Fahrt zur Luitpoldstraße. Dieser Teil der früheren Heßheimer Straße war 1900 zu Ehren von Ludwigs Vater umbenannt worden. Heute heißt sie Friedrich-Ebert-Straße. Die Erinnerung an den Prinzregenten hielt bis zum Zweiten Weltkrieg auch der Luitpold-Brunnen wach, der zum Andenken an den Sieg im deutsch-französischen Krieg 1870/71 in der kleinen Grünanlage östlich des Wormser Tores errichtet wurde.

Fahrt zum Marktplatz

Das Wormser Tor wurde durchfahren, dann ging es durch die Wormser Straße zum Marktplatz. Auch von diesem Streckenabschnitt gibt es eine Fotografie. Etwa von dort aus, wo sich heute das Zigarrenfachgeschäft Keistler befindet, wurde der Wagen mit dem Prinzregenten und seiner Gemahlin abgelichtet. Im Fond des Wagens ist vorne die Gemahlin des Prinzregenten, Maria Therese, zu sehen, neben ihr (im Hintergrund) der königliche Gast.

Auf der Fahrt durch die Wormser Straße: Prinzregent Ludwig und Gemahlin. Foto: Dieter König

Auf dem Marktplatz, an der Südseite der katholischen Kirche, hatte die Schützengesellschaft Aufstellung genommen. Vor dem Rathaus streuten die Damen der Wirtschaftlichen Frauenschule Blumen. Während vom Rathausbalkon ein „schmetternder Fanfarengruß“ ertönte und im Lichthof des Erkenbert-Museums der Liederkranz den „Sängergruß“ anstimmte, wurden die hohen Gäste vom Bürgermeister durch das „mit Palmen und Lorbeerbäumen zu einem Garten umgewandelte“ Treppenhaus in den gerade erst fertiggestellten Stadtratssaal im Südflügel des Erkenbert-Museums geleitet, der damit zugleich eine würdige Einweihung erfuhr.

Schon gegen 16 Uhr – nach knapp einstündigem Aufenthalt in Frankenthal – verließ die Autokolonne durch die Speyerer Straße die Stadt. Ein mächtiger Zuckerhut an dem mit Girlanden und Fahnen reich geschmückten Gebäude der Zuckerfabrik fand noch entsprechende Beachtung, und auch die Arbeiterwohnhäuser am heutigen Mina-Karcher-Platz und die Kleinkinderschule der Zuckerfabrik wurden im Vorbeifahren registriert. Nach der Fahrt entlang der Haardt durch Bad Dürkheim und Deidesheim erreichte der Tross um 18.30 Uhr wieder das Domizil auf der Ludwigshöhe. Am 13. Mai beendete der Prinzregent seinen Besuch in der Pfalz. Sechs Monate später wurde er als Ludwig III. zum König von Bayern ausgerufen. Bis zum Ende des Ersten Weltkriegs hatte er dieses Amt inne.

Die Serie

Der Blick in die Vergangenheit lässt Erinnerungen wach werden, wirft zuweilen auch Fragen auf und weckt das Bedürfnis nach mehr Information. Bebilderte Postkarten, sogenannte Ansichtskarten, übermitteln da reizvolle Eindrücke, sind historische oder kunsthistorische Quelle – oder eben einfach nur nostalgische Erinnerungsobjekte.

