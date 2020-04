Über das Dach sind Unbekannte in die Sporthalle einer Schule in Mörsch eingebrochen. Laut Polizei ereignete sich die Tat zwischen Freitag, 18 Uhr, und Samstag, 18 Uhr. In der Sporthalle versuchten die Einbrecher, mithilfe eines Werkzeugs einen Gerätespind gewaltsam zu öffnen, was aber misslang. Daraufhin zogen sie unverrichteter Dinge wieder ab. Den Beamten zufolge ist noch nicht bekannt, ob etwas gestohlen wurde und ob Sachschaden am Gebäude entstanden ist. Hinweise an die Polizei Frankenthal, Telefon 06233 3130 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de.