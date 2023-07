Die Stadt Frankenthal ist nach Angaben der Verwaltung erneut als „Fairtrade Town“ zertifiziert worden. Damit erfülle die Stadt seit 2017 durchgehend die für die Aufzeichnung geforderten fünf Kriterien: Dazu zählt unter anderem eiune Ausweituzng des Angebaot faier gehandelter Produkte in örtlichen Geschäften und in der GAtroinomie. Koordiniert werden die Aktivitäten von einer Steuerungsgruppe. Ein Beispiel: Bei Sitzungen der Verwaltung und des Stadtrats wird beispielsweise fair gehandelter Kaffee ausgeschenkt. Hinzu kämen weitere Projekte wie das faire Frühstück in der Stadtbücherei, eine Aktionsbude auf dem Weihnachtsmarkt und Infostände auf dem Wochenmarkt. Frankenthal ist eine von mehr als 800 Fairtrade-Städten in Deutschland. Informationen zu dieser Kampagne im Internet unter www.fairtrade-towns.de.