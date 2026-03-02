In Frankenthal ist am Montagnachmittag der Anbau der Stadtklinik eingeweiht worden. Ministerpräsident Alexander Schweitzer hatte ein großzügiges Eröffnungsgeschenk dabei.

Der Klinikalltag lässt im neuen Anbau der Stadtklinik noch ein paar Wochen auf sich warten. Am Montagnachmittag sind die drei neuen Etagen in der Elsa-Brändström-Straße aber bereits offiziell eröffnet worden. Prominentester Gast bei der Übergabezeremonie war Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD). Über die bisher gewährte Förderung des Landes von rund 31 Millionen hinaus überreichte er Oberbürgermeister Nicolas Meyer (FWG) einen weiteren Bewilligungsbescheid von rund 5,1 Millionen Euro. Das reduziert den kommunalen Anteil an den Gesamtkosten von etwa 51 Millionen Euro weiter.

„Wir eröffnen kein beliebiges Klinikgebäude, wir eröffnen ein Haus mit Charakter“, erklärte Meyer. Der moderne Anbau mache die Haltung der Einrichtung sichtbar, die geprägt sei von Offenheit, Klarheit, Orientierung und Menschlichkeit.

Am 19. April soll der Neubau bei einem Tag der offenen Tür der Öffentlichkeit präsentiert werden. Er umfasst vier psychiatrische und eine geriatrische Station sowie Räume für die Geburtshilfe und die Versorgung von Wöchnerinnen. Ende April soll zunächst die psychiatrische Tagesklinik vom Metznerpark an den Stadtrand umziehen, in den Tagen darauf sollen die Geburtshilfe und die Geriatrie innerhalb des Haupthauses verlagert werden.