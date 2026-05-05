A wie Albert Frankenthal, Z wie Zuckerfabrik – oder doch eher Z wie Zukunft? Oder Zusammenhalt? Am Tag des Lokaljournalismus hat sich die Lokalredaktion Frankenthal am Dienstag, 5. Mai, auf die Suche nach der Identität dieser Stadt begeben. Was ist das Frankenthaler Lebensgefühl? Was macht die Stadt aus? Gemeinsam mit Miss Strohhut Larissa Kießling, Thomas Kehl, Präsident des Carnevalvereins Chorania, sowie Leserinnen und Lesern hat die Redaktion ein Frankenthal-Abc erstellt.

Das Ergebnis können Sie noch in dieser Woche in der RHEINPFALZ nachlesen. Ohne dabei zu viel vorwegzunehmen: X und Y sind tatsächlich zwei sehr knifflige Buchstaben – aber nicht für die Miss Strohhut. „Frankenthal hat den X-Faktor. Es ist eine pragmatische, funktionale Stadt, wo Konzepte ins Laufen gebracht und optimiert werden“, sagte Larissa Kießling, die Frankenthal von A wie Aufbruch bis Z wie Zusammenhalt durchbuchstabiert.