„Ihre Idee für die Zukunft Ihrer Stadt“: Das war gefragt bei der ersten Bürgerkonferenz zum Stadtentwicklungsprozess. Was in der Denkwerkstatt geschmiedet worden ist.

Er könnte noch Stunden so weitermachen. Wenn Oberbürgermeister Nicolas Meyer ( FWG) erst einmal in Fahrt kommt mit der Beschreibung der Vorhaben, die er in Frankenthal zur Stadtentwicklung angestoßen oder schon an Land gezogen hat, ist er nicht mehr zu bremsen. Wenigstens er behält den Überblick über die Masterpläne, Roadmaps, Projektgruppen und Förderanträge, mit denen er die Stadt in den nächsten zehn Jahren grundlegend umgestalten und krisenresilient ausrichten will.

Vielleicht neben Matthias Kattler, dem Leiter der dem OB direkt unterstellten Stabsstelle Strategie, Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung. Doch der ist viel zu bescheiden, als dass er dem Chef bei dessen Zwischenbilanz am Rande der Bürgerkonferenz zum Entwicklungsprozess „Frankenthal 2035“ ins Wort fallen würde. Kattler erfüllt im Frankenthaler Rathaus eine Funktion ähnlich der von Kanzleramtsminister Thorsten Frei in Berlin: dezent, aber effizient koordinierend und assistierend.

Mehr zu „Frankenthal 2035“

„Frankenthal 2035“: Bürger sollen mitreden, wenn es um Vision der Zukunft geht

Frankenthal 2035: Wie eine Vision Realität werden soll

In der Zukunftswerkstatt

Und so lauscht Kattler dem OB, wenn der zig Einzelvorschläge aus der Bevölkerung zur Stadtentwicklung an der Pinnwand Sprechblase für Sprechblase durchgeht und den Grad der administrativen Umsetzung oder der Verhinderung erläutert. Sei es, weil das Geld dafür fehlt, sei es, weil sie vernetzt gedacht werden müssen oder weil sie im Idealfall schon in einer der Zukunftswerkstätten auf der Werkbank liegen.

An den Thementischen wurden viele Ideen zu Papier gebracht. Foto: Pressestelle Stadt Frankenthal/oho

Die Stichwörter sind aus den konstruktiven Beiträgen zusammengefasst worden, die Passanten in den vergangenen Wochen auf Plakate unter den Rathausarkaden notieren konnten. Es waren eine Menge, die am Rande der Bürgerkonferenz im Congressforum studiert und mit grünen oder roten Stickern bewertet werden konnten. Die Ideensammlung, an der Meyer sich abarbeitete, war ein Element des offenen Workshops, in dem Experten aus der Verwaltung die Meinung von Bürgern zu fünf Themenfeldern hören wollten: Wohnen und Demografie, Mobilität, Innenstadt- und Quartiersentwicklung sowie Klima und Nachhaltigkeit.

Skizzen für ein Leitbild

Auf 50 Beteiligte schätzt Benjamin Sack die Resonanz am Ende des vierstündigen Programms, inklusive kommunaler Mandatsträger und Verwaltungsfachleuten. Viel Aufwand also für wenig Resonanz? Das bewertet der Initiator anders. Er ist seit einem halben Jahr Chefstratege für den Stadtentwicklungsprozess „Frankenthal 2035“ und hat sich vorab in Städten informiert, die bereits Erfahrungen mit solchen Bürgerbeteiligungsformaten haben. „Eine Quote von 0,01 Prozent, gemessen an der Stadtbevölkerung, mag numerisch zunächst wenig klingen“, räumt er ein. „Aber dafür wurden intensive Gespräche geführt und Ideen für die Zukunft entwickelt.“ Und damit genau das, wozu er in seiner Begrüßung eingeladen hatte.

Chefstrategen: Oberbürgermeister Nicolas Meyer geht mit Stadtentwickler Matthias Kattler Vorschläge zur Wohnqualität durch. Foto: Andreas Lang

Die Aufgabenstellung, für fünf abstrakte Themenfelder konkrete Maßnahmen und Verfahren zu definieren, sei anstrengend, aber Grundlagenarbeit. Die Vorschläge sollen nun in einen Entwurf für ein Leitbild einfließen, das die kommunalpolitische Grundsatzdebatte über die Zukunft der Stadt inspirieren soll. Dieser Orientierungsrahmen soll noch im Mai der zentralen Steuereinheit für die Stadtentwicklung vorgelegt werden, das fertige Leitbild wird noch in diesem Jahr erwartet. Es ist wiederum Basis für die Identifikation und Priorisierung von Leuchtturmprojekten, die ab 2028 angegangen werden sollen.

In welcher Form das Bürgergespräch fortgesetzt wird, ist noch offen. Bei dessen Premiere wurde intensiv und konstruktiv diskutiert. Nun geht es ans Umsetzen, ans Erklären, warum so manche Erwartung und Begehrlichkeit nicht erfüllt werden kann – oder wegen höherer Gewalt auf sich warten lassen muss. Der Aufschlag ist jedenfalls gemacht, an die Anforderungen „Dialog“ und „Beteiligung“ kann die Verwaltung einen grünen Haken machen. Bis 2035 sollten sich noch Gelegenheiten ergeben.

Noch Fragen?

Weitere Informationen zum Prozess „Frankenthal 2035“ gibt es unter www.frankenthal.de/ft2035 oder auf der Online-Plattform mitreden.frankenthal.de.