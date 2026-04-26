Was sind die Stärken Frankenthals? Wo liegen die Herausforderungen für die Zukunft? Diese Fragen will die Stadt jetzt im Congressforum mit Bürgern diskutieren.

In den Rathausarkaden standen zuletzt Bauzaunbanner, auf denen die Frankenthaler notieren konnten, was für sie die größten Herausforderungen der Zukunft sind, und wo sie die Stärken und Chancen der Stadt sehen. Auch in der Stadtbücherei hingen Plakate, und auf der Online-Plattform „Mitreden Frankenthal“ waren und sind die Frankenthaler ebenfalls gefragt.

Beiträge, die im Stadtentwicklungsprozess „ Frankenthal 2035“ Berücksichtigung finden sollen. Jetzt steht der nächste Beteiligungsschritt an. Am Dienstag, 28. April, findet von 16 bis 20 Uhr im Congressforum eine Bürgerkonferenz statt. Eine Anmeldung ist nach Angaben der Stadt nicht erforderlich.

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Konzept bis Ende 2027 erarbeiten

Im Zentrum steht die Frage, wie Frankenthal im Jahr 2035 aussehen soll. Bei der Veranstaltung sollen Einschätzungen und Vorschläge der Bürger gesammelt und zu ersten Bausteinen für ein Leitbild verdichtet werden. Dieses Leitbild soll Grundlage für ein späteres Stadtentwicklungskonzept sein, das die langfristige Ausrichtung der Stadt beschreibt. Laut Verwaltung sollen das Leitbild und das Stadtentwicklungskonzept bis Ende 2027 erarbeitet werden.

Bürgerkonferenz: Mehrere Thementische

Die Konferenz wird interaktiv gestaltet. In mehreren Arbeitsrunden sollen die Teilnehmer an verschiedenen Thementischen über zentrale Zukunftsfragen der Stadtentwicklung diskutieren. Dazu gehören die Themenkreise Wohnumfeld, Innenstadt, Standortentwicklung, Mobilität und Klimaresilienz.

Vorgesehen ist, dass die Bürger Ideen und Vorschläge nicht nur einbringen, sondern diese auch gemeinsam diskutieren sowie bewerten. In die Diskussion einfließen sollen außerdem die Rückmeldungen, die in den Rathausarkaden, in der Stadtbücherei und über die Online-Plattform gesammelt wurden.

Stadt will Gesamtbild erhalten

Ziel soll sein, ein umfassendes Gesamtbild zu erhalten, wie die Stadtgesellschaft die Stärken Frankenthals und die zentralen Herausforderungen der Stadt einschätzt und welche konkreten Verbesserungsvorschläge es dazu gibt.

Info

Weitere Informationen zum Prozess „Frankenthal 2035“ gibt es auf der Webseite der Stadt Frankenthal unter www.frankenthal.de/ft2035 sowie auf der Online-Plattform mitreden.frankenthal.de.