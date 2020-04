Etwa 1500 Euro Sachschaden sind bei einem Unfall im Kalkofenweg entstanden. Laut Polizei ereignete sich der Unfall zwischen Freitag, 18 Uhr, und Samstag, 17.30 Uhr, als ein Unbekannter beim Vorbeifahren einen am rechten Fahrbahnrand geparkten schwarzen Ford Fiesta streifte und dann einfach weiterfuhr, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Allerdings fanden die Beamten bei der Unfallaufnahme auch ein Teil eines anderen Fahrzeugs. Sie vermuten, dass es zu einem Ford Transit gehört. Unklar ist allerdings noch, ob es sich um das Auto des Unfallverursachers handelt. Hinweise an die Polizei Frankenthal, Telefon 06233 3130 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de.