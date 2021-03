Mit einem spitzen Gegenstand haben Unbekannte in der Nacht von Sonntag auf Montag mehrere Autos in der Frankenstraße zerkratzt und damit laut Polizei Frankenthal Schaden zwischen 5000 und 10.000 Euro angerichtet. Den Beamten zufolge waren der oder die Täter zwischen Sonntag, 21 Uhr, und Montag, 9 Uhr, aktiv. Die Ermittler suchen nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Hinweise an die Inspektion Frankenthal, Telefon 06233 3130, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de.