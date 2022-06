Der Kreisverband Frankenthal der Alternative für Deutschland (AfD) hat seit 7. Mai einen neuen Vorstand. Wie die Partei erst jetzt auf ihrer Webseite informiert, wurde Frank Marx zum Vorsitzenden gewählt, Schriftführer ist Jürgen Fruth, Kassenwart Peter Fruth. Der bisherige Kreisvorsitzende und Stadtrat Hartmut Trapp gehört dem Kreisvorstand als Beisitzer an. Trapp hatte im Dezember 2021 sein Amt im AfD-Kreisverband niedergelegt. Als Grund gab er interne Unstimmigkeiten an. Für Aufruhr in der Partei hatte damals ein Vorfall am Rande der als Spaziergang deklarierten Corona-Proteste gesorgt. Miroslawa Wagner, die inzwischen ihren Sitz im Stadtrat für die AfD aufgegeben hat, hatte gegenüber zwei Polizisten den Hitlergruß gezeigt. Alle Fraktionsvorsitzenden im Frankenthaler Stadtrat – auch Trapp für die AfD – hatten Wagners Verhalten im Dezember scharf verurteilt.