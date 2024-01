Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Stadtrat soll bei seiner Sondersitzung am Dienstag entscheiden, wie und wo Frankenthal Geflüchteten ein Dach überm Kopf bieten will. Eine wichtige Rolle wird dabei der Festplatz an der Benderstraße spielen. Das zentrale Problem: Für wie viele Menschen muss die Stadt planen und für welchen Zeitraum?

Wie viele Menschen kommen aktuell nach Frankenthal?

In den ersten Wochen des Jahres wurden der Stadt bereits 20 Asylsuchende vom Land zugewiesen. Weitere sieben sollen am 30. Januar