Als vollen Erfolg bezeichnen die Verantwortlichen der Frühlingswiesen den bisherigen Verlauf der Fest-Premiere. Am Wochenende kann wieder gefeiert werden.

Ein positives Zwischenfazit ziehen die Veranstalter Kevin Kardol, Geschäftsführer der Gate 99 GmbH, und Daniel Norkus zur Premiere der Frühlingswiesen am Standort in der Mahlastraße 96. Im Frankenthaler Süden haben die beiden erstmals im Frühjahr das gleiche Format getestet wie bei der Pfalzwiesen im Herbst. Etablierte Partybands wie „Jens Huthoff und Band“ waren bereits am ersten Wochenende zu Gast. Dabei sei viel getanzt worden, auch die Stimmung sei ausgelassen gewesen, so Kardol.

„Jens Huthoff und Band“ werden auch am zweiten Wiesen-Freitag, 27. März, wieder Unterhaltungshits verschiedener Genres präsentieren. Für Samstag, 28. März, sind die „Wiesn-Playboys“ angekündigt. Auch diese Band habe sich im vergangenen Jahr mit Party- und Stimmungshits bewährt. „Wir haben sie in Hamburg gehört und nach Frankenthal geholt. Es war ein Experiment, hat aber super funktioniert“, sind sich Kardol und Norkus einig. Daher habe man die Band erneut verpflichtet.

Die Ergänzung der Speisekarte um bayerische Spezialitäten wie Schweinshaxen und „halbes Hendl“ sei ebenfalls gut angenommen worden, informiert Norkus. Dies hätten sich die Besucher in der Vergangenheit gewünscht.

Auch beim Familientag, der als Frühschoppen mit der Blechmusikkapelle „Rheinhessen Blech“ gestartet ist, sei das Konzept aufgegangen. „Bei freiem Eintritt hat sich das Publikum gemischt, einige sind nach dem Frühschoppen einfach dageblieben“, berichtet Daniel Norkus. Für die Kinder habe es eine Hüpfburg und Kinderschminken gegeben. Zudem habe ein Zauberer ganze Familien mit seinen Tricks zum Staunen gebracht. Im Anschluss habe der Magier zur Freude der Kinder noch aus Luftballons Figuren geformt.

Mit der Stadt stehe man in engem Austausch, betonen die Veranstalter. „Das Programm endet um 23 Uhr. Währenddessen stellt die Behörde eigene Lautstärkemessungen an und informiert uns, sobald wir zu laut sind“, berichtet Kardol. Das sei bisher allerdings nicht der Fall gewesen.

Für das Frühlingswiesen-Finale am Freitag, 27., und Samstag, 28. März, sind noch Karten erhältlich. Die Abendkasse an der Mahlastraße 96 öffnet ab 17.30 Uhr. Weitere Informationen und Tickets im Vorverkauf gibt es unter www.pfalzwiesen.de.