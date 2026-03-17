Am neuen Standort der Pfalzwiesen testen die Veranstalter erstmals, wie gut eine Frühlingswiesen ankommt. Beim Programm setzt Gate 99 auf das, was sich bewährt hat.

Das bayerische Fest Pfalzwiesen wird noch bayerischer: „Wir bieten das erste Mal Haxen an“, sagt Kevin Kardol, Geschäftsführer der Gate 99 GmbH. Die Schweinshaxen gebe es nun aus einem einfachen Grund: „Die Besucher haben uns danach gefragt.“ Die Küche plant mit bis zu 100 solcher Haxen für jeden der vier Wiesenabende.

Kardol hat vor ein paar Jahren die Pfalzwiesen wiederbelebt, die es früher bereits unter der Führung eines anderen Veranstalters an verschiedenen Standorten in Frankenthal gab. Die Entscheidung scheint er nicht bereut zu haben. Erstmals seit der Wiedererweckung nach der Coronapandemie auf dem Gate-99-Gelände im Frankenthaler Süden wagt sich der Geschäftsführer an eine Frühlingsausgabe. Die findet an den letzten beiden Wochenenden im März statt und bietet in etwa das Programm des Herbstfests.

Generalprobe: Am 12. März nutzte Markus Söder das Festzelt der Frühlingswiesen für den Wahlkampf. Archivfoto: Andreas Lang

Zum Teil sind sogar dieselben Bands dabei: Eröffnet wird am Freitag, 20. März, ab 19 Uhr mit der Band „Frontal Party Pur“, deren Name erahnen lässt, was musikalisch auf die Gäste zukommt. Samstag treten „Jens Huthoff & Band“, ebenfalls ab 19 Uhr, auf. Am Sonntag der Landtagswahl spielt die Blasmusikkapelle „Rheinhessen Blech“ bei freiem Eintritt zwischen 11 und 14 Uhr zum musikalischen Frühschoppen, danach gibt es bis 17 Uhr erneut eine Frankenthaler Kinderwiesen mit Familienprogramm.

Das zweite Wochenende bestreiten am Freitag, 27. März, erneut „Jens Huthoff & Band“, das Finale am darauffolgenden Samstag gehört den „Wiesn Playboys“. „Die Qualität der Live-Bands ist uns wichtig“, sagt Daniel Norkus, Creative Director bei Gate 99 und Teil des Organisationsteams. Bei der Auswahl achte man darauf, dass die Künstler eine gewisse Leidenschaft mitbringen.

40 Menschen pro Abend im Einsatz

Bereits am 14. März, zwei Tage nach dem Besuch von Markus Söder im Festzelt, wurde bei der sogenannten Radiomix Night in Zusammenarbeit mit dem Radiosender RPR1 gefeiert. Die Veranstaltung war als Frühlingspendant zur Halloween-Party im Herbst gedacht.

Weil es die ersten Frühlingswiesen am neuen Standort sind, planen die Veranstalter ein bisschen kleiner. So ist das Festzelt zehn Meter kürzer als noch im Herbst. Damals kamen bis zu 1500 Feierlustige pro Abend. Der Personaleinsatz ist dennoch massiv. Kevin Kardol rechnet mit rund 40 Menschen, die an jedem der vier Abende im Einsatz sein werden.

Wie beim »großen Bruder«, dem Münchner Oktoberfest, steht bei der Pfalzwiesen das Feiern im Vordergrund. Archivfoto: Balzarin

Die Entscheidung erneut einen Familiennachmittag mit Zaubershow und Kinderschminken (22. März, 14 bis 17 Uhr) zu organisieren, beruht auf den Erfahrungen aus dem Vorjahr. 300 bis 400 Kinder seien da gekommen. Auch hier ist der Eintritt frei.

Einige Restkarten gab es zu Beginn der Woche noch für jeden Abend. Spontane Menschen können auch auf Eintrittskarten an der Abendkasse hoffen. Daniel Norkus empfiehlt den Gästen, möglichst ohne Auto zum Veranstaltungsort zu kommen. Der Parkplatz ist zwar recht groß, dennoch ist er schnell voll. Die Organisatoren empfehlen eine Anreise per Bahn über den Bahnhaltepunkt Frankenthal-Süd oder mit dem Fahrrad. „Dreiviertel unserer Gäste kommen ohne Auto“, schätzt Norkus.

Anfragen für die Pfalzwiesen im Oktober gibt es laut Kevin Kardol schon jetzt. Vorher allerdings widmen sich die Veranstalter noch der Vorbereitung eines weiteren Events. Im Sommer soll es im Bereich der Beachbar während der Fußballweltmeisterschaft der Männer wieder ein Angebot für Public Viewing geben. Auch das sei beim letzten Mal sehr gut gelaufen. „Wir hatten bei der Europameisterschaft Kunden aus Ludwigshafen und Worms“, erzählt Kardol.