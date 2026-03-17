Im Frühjahr und Herbst bietet der Eigen- und Wirtschaftsbetrieb Frankenthal (EWF) Grünabfallsammlungen mit Containern an. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, findet die Frühlingsaktion am Samstag, 21. März, 9 bis 13 Uhr, statt. An jedem Containerstellplatz wird ein Mitarbeiter des EWF zur Beratung und Beaufsichtigung der Anlieferungen bereitstehen. Abgegeben werden können Grünabfälle wie Grasschnitt oder Hecken- und Baumschnitt, letzteres bis zu einem Durchmesser von 15 Zentimetern. Maximal erlaubt ist ein Gesamtvolumen von zwei Kubikmetern pro Anlieferer.

Die Container stehen im Carl-Bosch-Ring (Parkplatz zwischen Winkler- und Wildstraße), in der Fontanesistraße (Parkplatz Gaststätte Sonnenbad), Gottfried-Keller-Straße (gegenüber der Lessingschule), Jean-Ganss-Straße (Ecke Rudolf-Kausch-Straße), auf dem Konrad-Adenauer-Platz (Ecke Friedensring), im Nachtweideweg 17a (EWF/Abteilung Grünunterhaltung), am Strandbad (Parkplatz 1) und auf den Kerweplätzen in Eppstein, Flomersheim, Mörsch und Studernheim. Die Termine und Standorte finden sich auch im Netz unter www.frankenthal.de/ewf. Fragen beantworten die Mitarbeiter des EWF unter Telefon 06233 89-777.