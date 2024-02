Der Eigen- und Wirtschaftsbetrieb Frankenthal (EWF) wirbt bei Kindertagesstätten, Schulklassen, Vereinen und Privatpersonen für eine Teilnahme an der Frühjahrsputzaktion vom 2. bis 9. März. Wer mitmachen will, kann sich unter der Telefonnummer 06233 89777 anmelden. Die Aktion ist – wie Bürgermeister Bernd Knöppel (CDU) im Betriebsausschuss informierte – Teil der im Oktober 2023 gestarteten Anti-Wegwerf-Kampagne „Sauber, Frankenthal“, bei der es darum gehe, das Bewusstsein der Bürger zu schärfen, die Umwelt nicht mit Müll zu belasten, sondern ihn ordnungsgemäß zu entsorgen. Zwischenzeitlich seien Pizzakartonboxen im Stadtgebiet aufgestellt und Werbeaufkleber auf EWF-Fahrzeuge und öffentliche geklebt worden. Neben einer Info-Veranstaltung zum Abschluss der Frühjahrsputzaktion am 9. März ist für 31. August ein Tag der offenen Tür des EWF geplant.