Von Samstag, 1. April, bis Ostermontag, 10. April, lädt der Frankenthaler Frühjahrsmarkt als eine nach Angaben der Veranstalter ersten Messen der Region auf den Festplatz an der Benderstraße ein.

Insgesamt werden 40 Fahr- und Spielgeschäfte, Imbissbetriebe und Süßwarenstände aufgebaut, um großen und kleinen Besuchern eine abwechslungsreiche Zeit zu bieten. Darunter sind auch mehrere neue Angebote.

Die offizielle Eröffnung durch Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU) findet am Samstag, 1. April, um 15 Uhr im Biergarten der Familie Bernd Nickel statt. Am Mittwoch, 5. April, lockt ein Familientag mit besonderen Aktionen und ermäßigten Preisen auf den Festplatz.

Premiere für „Disco Circus“

Nach mehreren Jahren wird auf dem Festplatz wieder ein Riesenrad aufgebaut. Die Achterbahn „Ring Renner“ bietet Fahrspaß für die ganze Familie. Erstmals gastiert das Rundfahrgeschäft „Disco Circus“ auf dem Frankenthaler Frühjahrsmarkt. Altbekannt und beliebt sind das Rundfahrgeschäft „Shake“ und der Autoscooter „Speedway No. 1“.

Extra für die Kleinen kommen die Trampolinanlage „Big Jump“, das Kinderkarussell „Kinderparadies“, das Kindergeschäft Inselflug und ein Kinderkettenflieger nach Frankenthal. Hinzu kommen Spielbuden, Süßwaren- und Imbissstände mit einem breiten Angebot. Die Familie Bernd Nickel bietet im Biergarten Getränke und Speisen an.

Noch Fragen?

Der Frankenthaler Frühjahrsmarkt ist von Montag bis Samstag von 14 bis 21.30 Uhr und sonntags von 11 bis 21.30 Uhr geöffnet. An Karfreitag, 7. April, bleibt der Frühjahrsmarkt geschlossen. Am Samstag, 1. April, 15 Uhr, wird der Jahrmarkt offiziell eröffnet. Am Mittwoch, 5. April, ist Familientag.