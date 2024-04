Frühjahrsmarkt in Frankenthal: Von Freitag, 5. April, bis Dienstag, 9. April, laden auf dem Röntgen- und Teilen des Parsevalplatzes Schausteller zu „Spiel, Spaß und Action“ ein, kündigt die Stadtverwaltung an. Insgesamt nehmen laut ihrer Pressemitteilung 25 Fahr- und Spielgeschäfte teil. Wieder mit dabei sei das Rundfahrgeschäft „Shake“. Die Kleinen können sich auf drei Kinderkarussells vergnügen. Außerdem gebe es wieder einen Autoscooter. Pfeilballonwerfen und weitere Spielgeschäfte, Imbissbetriebe, Süßwaren- und Eisstände komplettieren das Angebot, so die Stadt. Der Frankenthaler Frühjahrsmarkt ist Freitag und Samstag von 13.30 bis 22 Uhr geöffnet, am Sonntag von 11 bis 21 Uhr sowie Montag und Dienstag von 13.30 Uhr bis 21 Uhr. Imbiss- und Süßwarenstände dürfen an allen Tagen bereits um 11 Uhr öffnen. Für die Anwohner gibt es der Mitteilung zufolge Anliegerparkmöglichkeiten. Die Veranstaltung ist auf das Gelände vor den Gymnasien verlegt worden, weil auf dem Festplatz an der Benderstraße Containerunterkünfte für Geflüchtete stehen. Weitere Informationen zum Frühjahrsmarkt im Internet unter www.frankenthal.de/events.