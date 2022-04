Das für Freitagabend geplante Feuerwerk auf dem Frühjahrsmarkt in Frankenthal wird aufgrund des Wetters kurzfristig verschoben. Die Firma Beisel Pyrotechnik wird stattdessen am Samstag, 21 Uhr, auf dem Festplatz ein Höhenfeuerwerk in brillanten Farben an den Nachthimmel zaubern. Das teilt die Verwaltung am Freitagnachmittag mit. Es wird im südlichen Teil des Festplatzes hinter dem Autoscooter abgebrannt.