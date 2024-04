In kleinerem Format und auf fünf Tage verkürzt lockt der Frankenthaler Frühjahrsmarkt seit Freitag die Feierlustigen auf den Röntgen- und Parsevalplatz. Dank der milden Temperaturen war der Rummel bereits zur Eröffnung recht gut frequentiert. Reger Betrieb herrschte insbesondere an den Fahrgeschäften sowie den Imbiss- und Getränkeständen. Zahlreiche Besucher und Ehrengäste fanden sich am frühen Freitagabend im Biergarten der Familie Nickel ein, um Augenzeugen einer Premiere zu werden: Für Oberbürgermeister Nicolas Meyer (FWG) war es der erste Fassbieranstich seiner fast 100-tägigen Amtszeit.

Mit Lederschürze und Holzhammer ausgestattet, meisterte er diese Aufgabe an der Seite von Miss Strohhut Julia Boudot (im Bild) souverän und absolut pannenfrei. Drei satte Schläge, dann schäumte das Freibier in den Krügen. „Ich freue mich wahnsinnig“, sagte der OB mit Blick auf die guten Wetteraussichten in den kommenden Tag, die besser nicht sein könnten. Dies könne die kürzere Dauer des Marktes kompensieren. „Hier wird richtig viel geboten“, stellte Meyer fest und verband damit ein Dankeschön an Marktmeister Klaus Junski und Miss Strohhut Julia Boudot, die ihrerseits den Besuchern viel Spaß wünschte.