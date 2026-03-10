Seit dem Abriss ist das ehemalige Real-Gelände eine Brachfläche. Wie geht es weiter? Das ist der aktuelle Stand beim geplanten Fachmarktzentrum und beim Wohngebiet.

Die Abrissarbeiten auf dem ehemaligen Real-Gelände in Frankenthal haben im Oktober 2022 begonnen. Rund dreieinhalb Jahre später ist der Einkaufsmarkt am Rand von Studernheim längst verschwunden, ohne dass bisher Neues entstanden ist. Das Grundstück liegt brach. Vor allem in Studernheim wächst die Ungeduld, wann sich sichtbar etwas tut.

Pläne zur Entwicklung des Areals gibt es, auch Investoren: Die Fläche soll zweigeteilt werden. Im nördlichen Teil des Geländes soll ein Fachmarktzentrum gebaut werden, im südlichen ein neues Wohngebiet. Wie steht es um die Verwirklichung dieser Projekte? Um es gleich vorwegzunehmen: Das Ganze zieht sich noch hin.

Auch wenn kurz vor einer Wahl gerne Bändchen durchgeschnitten werden und Bagger losrollen, ist auf dem einstigen Real-Gelände in den nächsten Tagen niemand in Sicht, der den ersten symbolischen Spatenstich setzt – das gilt sowohl für den in Frankenthal dringend benötigten Wohnraum als auch für die Einkaufsmöglichkeiten.

Bis neue Gebäude stehen, dauert es also noch. Gleichwohl hat sich hinter den Kulissen einiges getan. Nach Angaben der Stadt hat die Verwaltung inzwischen die Rahmenbedingungen für die Projektentwicklung geschaffen. Will heißen: Es wurden zwei wichtige Etappenziele auf dem Weg zur Umsetzung der beiden Projekte erreicht. Für das Wohngebiet mit dem Namen „Nördlich der Mühlbergstraße“ wurde Baurecht geschaffen, für das Fachmarktzentrum das Zielabweichungsverfahren abgeschlossen.

Das Wohngebiet

Der Bebauungsplan für das neue Viertel ist seit Ende Februar in Kraft. Auf rund fünf Hektar sollen mehr als 200 Wohneinheiten entstehen. Investor ist die gsp Städtebau GmbH mit Sitz in Berlin. Neben der Entwicklung des Strandbadquartiers auf dem ehemaligen Sternjakob-Gelände ist das Neubaugebiet eines der größten Wohnungsbauprojekte in Frankenthal seit Jahrzehnten.

In einem ersten Schritt wird voraussichtlich im Herbst mit dem Bau der Lärmschutzwand entlang der B9 begonnen. Die Pläne seien mittlerweile zwischen dem Investor und dem Landesbetrieb Mobilität (LBM) in Speyer abgestimmt, es werde mit einer Bauzeit von drei bis vier Monaten gerechnet, informiert Matthias Kattler, Leiter der Stabsstelle Stadtentwicklung, auf eine Sachstandsanfrage von Manuel Baqué (CDU) in der jüngsten Sitzung des Ortsbeirats Studernheim.

Laut Stadt wird parallel dazu die Ausführungsplanung für die Erschließung des neuen Baugebietes erstellt. „Ziel ist es, nach Fertigstellung der Lärmschutzwand zügig mit den Erschließungsarbeiten beginnen zu können“, heißt es aus dem Rathaus.

Sobald die Lärmschutzwand steht, soll es nicht nur an die Erschließung, sondern auch an die Vermarktung der Baugrundstücke gehen. Die Lage auf dem Immobilien- und Bauzinsmarkt ist aktuell angespannt, was es erschweren könnte, sie zu verkaufen. Der Investor sei allerdings optimistisch, die angestrebte Vorvermarktungsquote erreichen zu können, sodass mit der Bauphase in absehbarer Zeit begonnen werden könne, führt Kattler aus.

Das Fachmarktzentrum

Anders als für das Wohngebiet besteht für das Fachmarktzentrum noch kein Baurecht. Abgeschlossen wurde lediglich das sogenannte Zielabweichungsverfahren, mit dem der Forderung der Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Süd, die Verkaufsflächen abzuspecken, nachgekommen wurde.

Eigentlich sollten bereits 2025 die ersten Geschäfte im neuen Fachmarktzentrum öffnen. Weil aber die Planungen aus Sicht der SGD Süd mit ursprünglich 6000 Quadratmetern Verkaufsfläche deutlich zu groß dimensioniert waren – das Fachmarktzentrum darf jetzt maximal eine Verkaufsfläche von rund 4000 Quadratmetern haben – , kam im Herbst 2024 das Zielabweichungsverfahren in Gang.

Der Branchenmix sieht nun unter anderem einen Vollsortimenter mit Bäcker, einen Discounter, einen Drogeriemarkt und eine Apotheke vor. Zusätzlich ist die Integration eines Ladeparks für E-Mobilität geplant. „Entsprechende Gespräche mit einem potenziellen Betreiber laufen derzeit“, berichtet die Stadt. Investor für das Fachmarktzentrum ist die SGE Stüdemann-Grundbesitz-Entwicklung GmbH aus Duisburg.

Matthias Kattler rechnet damit, dass das Bebauungsplanverfahren, in das noch Fachgutachten einfließen, innerhalb der nächsten Monate abgeschlossen und dann unmittelbar der Bauantrag für das Fachmarktzentrum eingereicht werden könne. Wenn alles zügig läuft, könnten noch in diesem Jahr die Bagger anrollen – damit wäre die Brache, die seit dem Real-Abriss das Bild prägt, zumindest auf einer Teilfläche des Geländes Geschichte.