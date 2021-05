Wer Kitas öffnen will, muss das Personal schützen. Dass Erzieherinnen womöglich erst im Sommer geimpft werden, ist zu spät.

In der öffentlichen Debatte um Corona-Schutzmaßnahmen und gesundheitliche Risiken fühlen sich Erzieher und Erzieherinnen gerade oft übersehen. Schwammige Regeln zum Betreuungsanspruch, die Eltern als Vertrauensbeweis werten, werden für das Kita-Personal zur täglichen Belastungsprobe. Sie in der Impfpriorität vorzuziehen, wäre ein gutes, ein wichtiges Signal, dass ihre Anliegen nicht vergessen werden. Und eine Anerkennung für ihren Dienst an der Corona-Front, den sie schon seit Monaten völlig unaufgeregt leisten.