Der TSV Eppstein verschläft im A-Klasse-Derby den Start, zeigt dann aber Moral. Doch der VfR Frankenthal bleibt gefährlich und fährt den Dreier ein.

Tobias Hoffmann, der Trainer des TSV Eppstein, wusste, auf was es im A-Klasse-Duell mit dem Tabellenzweiten VfR Frankenthal ankommen würde. „Ich hab’s vorm Spiel gesagt, dass grade die Anfangsphase wichtig ist hier“, berichtete der Coach, der allerdings eingestehen musste: „Leider haben wir die halt ein bisschen verpennt.“ Und diese Schlafmützigkeit sollte sich schnell rächen, denn Samuel Walz (3. Spielminute) und Oguzhan Lozan (8.) brachten den VfR sehr früh in dieser Partie mit 2:0 in Front. Damit ebneten die Gastgeber den Weg zum 3:1 (2:1)-Heimtriumph.

Es war nun aber nicht so, dass man die Tore nach acht Minuten hätte abbauen können, denn der TSV Eppstein hatte sich noch lange nicht aufgegeben, zeigte eine starke kämpferische Leistung und hatte in Marvin Mickert einen aufmerksamen Torwart, der in der 30. Minute den Ball vor dem heranstürmenden VfR-Torjäger Yannick Busljeta klärte. Zwei Minuten später köpfte Samuel Walz den Ball aus aussichtsreicher Position übers Eppsteiner Gehäuse. Gefährlich war der VfR immer dann, wenn über wenige Station schnell und direkt nach vorne gespielt wurde – wie in der 45. Minute, als Busljeta aber vorbeischoss. „Es ist wichtig, dass wir mit einem Sieg gestartet sind. Aber nach dem 2:0 müssen wir einfach nachlegen und die Chancen besser ausspielen. Da müssen wir 3:0, 4:0 führen“, nannte VfR-Trainer Filippo Graziano das Manko seiner Mannschaft.

Attila Bors nimmt Maß und trifft

Dass man fürs Auslassen von Torchancen bestraft wird, zeigte sich am 1:2-Anschlusstreffer durch Attila Bors, der in der 33. Minute einen direkten Freistoß verwandelte. Der TSV war also wieder dran und Tobias Hoffmann sah nach Wiederanpfiff zwar keinen Sturmlauf seiner Mannschaft, aber trotzdem eine ansprechende Leistung gegen den spielerisch überlegenen VfR. „Im Endeffekt habe ich immer das Gefühl gehabt, dass wir noch einen drücken können. Und das zeigt schon, dass wir eigentlich dann unterm Strich eine gute Leistung abgerufen haben, wenn wir hier dran drauf und dran waren, einen Punkt zu holen“, sagte der Übungsleiter.

Ein Foul an Yannick Busljeta besiegelte die Niederlage: Der Gefoulte schoss selbst und traf zum 3:1. Als der TSV aufmachte, kam der VfR wieder zu Chancen. Busljetas Schuss in der 72. Minute landete aber nur am Pfosten. Ein 4:1 wäre des Guten aber auch zu viel gewesen.