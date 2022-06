Frankenthaler Lieblingsplätze wollen die Stadtwerke zum 160-jährigen Bestehen des Unternehmens im kommenden Jahr in einem Kalender zeigen. Dazu hatte der Energieversorger einen Fotowettbewerb ausgeschrieben. Insgesamt seien 85 Einsendungen angekommen, 63 davon hätten die formalen Vorgaben, beispielsweise an Format und Auflösung, erfüllt, heißt es auf Nachfrage. Immer mit im Bild sollte die Gummiente der Stadtwerke sein. Explizit waren Schnappschüsse mit der Handykamera gefordert. Die 63 zugelassenen Bilder werden am 1. Juli ab 18 Uhr im Frankenthaler Kulturzentrum Gleis4 ausgestellt. Eine Jury hat laut Stadtwerken bereits im Vorfeld zwölf Gewinnerfotos für einen Jahreskalender 2023 gekürt, die zudem am Ausstellungsabend mit jeweils 100 Euro in „Frankenthalern“ prämiert werden. Gesucht wird der Publikumsliebling. Der Fotograf mit den meisten Stimmen gewinnt eine Ballonfahrt über Frankenthals Lieblingsplätze und stellt das Titelbild für den Kalender, der ab Herbst über Foto Schnorr verkauft wird.

Der Eintritt zur Ausstellung mit Live-Musik am 1. Juli ist frei.