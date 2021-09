Die Ten Gallery im Mannheimer Quadrat T6 widmet sich seit 2012 zeitgenössischer Fotografie und Medienkunst. Ein besonderes Augenmerk liegt auf konzeptionellen Arbeiten junger Fotografen. Einer von ihnen ist Maximilian Borchardt, dessen Bilderzyklus „Waldstraße“ einfühlsam und sensibel von Tod, Trauma und Loslassen erzählt.

Die einstürzenden Türme des World Trade Centers in New York nach der Terrorattacke am 11. September und der Tod des Großvaters erschütterten im Jahr 2001 die Welt des damals sieben Jahre alten Maximilian Borchardt. Die Zwillingstürme waren weit weg, aber der Großvater war ihm sehr nahe. Als Erwachsener näherte er sich mit den Mitteln der Fotografie diesem traumatischen Erlebnis an. „Waldstraße“ ist der Name des Fotobuchs, das die Grundlage für die aktuelle Ausstellung bildete.

Entstanden sei das Projekt aus einem „Notstand“ heraus, räumt der Fotokünstler ein. Die mit der Pandemie verknüpften Einschränkungen hatten die Arbeit an einem dokumentarischen Projekt unmöglich gemacht. Seinen Großvater erlebte er als starke Persönlichkeit. Nachdem er es 20 Jahre lang nicht geschafft hatte, das Grab zu besuchen, brach er diesen Bann. Er hatte seine Kamera mitgenommen und löste einige Male aus. Innerhalb von sieben Monaten entstand ein autobiografisches Projekt, das Borchardt in Form eines Fotobuchs auch als Bachelorarbeit an der Hochschule Mannheim zum Abschluss seines Kommunikationsdesignstudiums vorlegte.

Fotografie ist zwar eine stille Kunst, aber es gibt durchaus Bilder, die den Betrachter durch krasse Farb- und Motivwahl förmlich anschreien. Auf Borchardts Fotografien muss man sich einlassen. Die Bilderwelt, die er vor dem Betrachter ausbreitet, ist symbolisch aufgeladen. Eine Sense, die kleine Serie der drei Fotografien des Grabs seines Großvaters, die zu unterschiedlichen Jahreszeiten aufgenommen wurde und in der auf dem dritten Foto der Baum hinter dem Grabstein auf einmal fehlt, sind Zeugen von Vergänglichkeit, Schmerz und Trauer. Dieses Arbeiten mit Symbolen schafft gleichzeitig eine Distanz zum Erlebten.

In dieses Spiel mit Distanz und Nähe fügen sich auch die kleinformatigen Archivfotos von Enkel und Großvater, die in die Ausstellung eingestreut sind, nahtlos ein. Aufgeteilt ist der Bilderzyklus in drei Kapitel. Das erste beschäftigt sich mit dem Gefühl der Trauer, das zweite mit dem großväterlichen Haus in der Waldstraße. Dort werden Kindheitserinnerungen wieder wach, etwa auf dem Foto seines Kinderzimmers mit dem in einer Nische stehenden Radio, hinter dem der kleine Maximilian Süßigkeiten versteckte. Das dritte Kapitel beschreibt den Prozess des Loslassens. Das letzte Bild zeigt den Fotografen, der nackt an einem Baum steht und in die Weite des Meeres blickt. Der fotografische Erzähler ist in diesem an Caspar David Friedrich erinnernden Bild eins mit sich und der Welt.

Die Ausstellung ist bis 12. November in der Ten Gallery in Mannheim (T6, 10) zu sehen. Öffnungszeiten: donnerstags, freitags und samstags jeweils von 14 bis 18 Uhr sowie nach Absprache unter Telefon 0151 40505459.