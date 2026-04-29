Der Frankenthaler Architekt und Stadtentwickler Karl-Heinz Kuhn setzt seinen bebilderten Vortrag zur Stadtentwicklung in Frankenthal fort. Die Veranstaltung findet am Dienstag, 5. Mai, im Nebenzimmer des Restaurants „Zum Paradies“, Meergartenweg 31, statt. Beginn ist um 19 Uhr.

Kuhn beleuchtet im zweiten Teil seines Foto-Vortrags Aspekte des Städtebaus in seiner Heimatstadt. Der Frankenthaler Altertumsverein lädt zu seinem Monatstreffen ein; Gäste sind willkommen. Das Nebenzimmer ist für Teilnehmende, die vorab essen möchten, ab 17 Uhr geöffnet.