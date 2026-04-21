Tim Stölzle ist kein Wunderkind, sondern ein leiser Denker mit Ausdauer. Bei der Abiturprüfung am Karolinen-Gymnasium hat er als Schulbester die Traumnote 1,0 erreicht.

Geboren 2007 in Ludwigshafen, aufgewachsen in Frankenthal, war Tim Stölzle nach eigener Aussage als Kind ruhig, fast schüchtern – und zugleich erstaunlich selbstständig. Mit sechs Jahren erhielt er seinen ersten Experimentierkasten, züchtete Kristalle und schaute am liebsten durchs Mikroskop – nicht aus Pflichtgefühl, sondern aus Lust am Entdecken.

Dieses Muster zog sich fort: Am Karolinen-Gymnasium fand er nicht das eine Lieblingsfach, sondern viele. Lernen wurde für ihn kein Abarbeiten, sondern ein Spielfeld, auf dem er sich gerne mit anderen misst und austauscht. Früh zeigte sich auch seine sprachliche Begabung. Stölzle besuchte eine bilinguale Klasse, in der Geschichte auf Englisch unterrichtet wurde. Englisch wurde so nicht nur Unterrichtsfach, sondern Denkraum.

Lernen als Sprungbrett

Die Zeit der Corona-Pandemie verlangte zusätzliches Improvisationstalent: Lernen im Lockdown am alten PC, digitale Distanz. Stölzle reagierte pragmatisch: Er vernetzte sich aktiv mit Freunden und baute sich kurzerhand einen eigenen Computer. Lernen verstand der Jugendliche zunehmend als Herausforderung, als Sprungbrett. Preise und Auszeichnungen folgten – als Nebenprodukt seiner Neugier.

Über das Leistungsfach Englisch hinaus legte er das „Cambridge Certificate of Proficiency“ (C2) mit der Bestnote A ab – bescheinigt wird damit ein Sprachniveau auf Höhe gebildeter Muttersprachler. Englisch ist für den Abiturienten längst Arbeits- und Denksprache. Er liest englische Bücher quer durch Wissensgebiete, von naturwissenschaftlichen Abhandlungen bis zu literarischen Klassikern und Philosophie. „Sprache schärft das Denken“, sagt er.

Chemie wurde ihm zum inhaltlichen Zentrum. Stölzle wählte das Fach als Leistungskurs und nahm an der Internationalen Chemie-Olympiade teil: Unter 2049 Teilnehmern schaffte er es in die Top 60. Er erhielt den Abiturpreis der Gesellschaft Deutscher Chemiker. Besonders prägend war seine selbstgewählte Facharbeit im Leistungskurs Chemie, wofür er an der Rheinland-Pfälzischen Technischen Universität (RPTU) Kaiserslautern forschen durfte.

Auch sportlich erfolgreich

Dort arbeitete er im engen Austausch mit den Wissenschaftlern an einem Thema, das Umwelt- mit Grundlagenforschung verbindet: Superabsorber – Polymere, die große Mengen Flüssigkeit binden, sich in der Umwelt aber schwer nachweisen lassen. Üblicherweise nutzt man dafür radioaktive Marker. Tim ging einen anderen Weg: fluoreszierende Farbstoffe als alternative Polymermarker. In der Polymerforschung betrieb er Vorstudien – und fand einen neuen Ansatz, der ohne Radioaktivität auskommt.

Tim Stölzle ist auch sportlich erfolgreich: im Sprint, Hochsprung und Weitsprung – ganz nach dem Motto „Ein gesunder Geist in einem gesunden Körper“. Mehrfach qualifizierte er sich in den Leichtathletik-Disziplinen für die Süddeutschen Meisterschaften. Seine Freizeit verbringt Stölzle gerne mit Freunden, neben dem Sporttraining befasst er sich auch mit Fotografie und Videografie.

Das Abitur hat er nun mit der Traumnote 1,0 in der Tasche. Mit Freunden will der angehende Student aber zunächst Japan entdecken. Danach steht noch ein Familienurlaub an, bevor es im Herbst an die Universität Heidelberg geht. Studienfach: Chemie oder Biochemie. Sein Ziel ist die Medizinforschung. Die große Frage, die ihn antreibt: „Wie kann man Krankheiten heilen?“

Was er seiner Generation mitgeben möchte, klingt unspektakulär: viel lesen, um sich eine fundierte Meinung bilden und sie vertreten zu können, nicht scrollen, sondern vertiefen. „Verkürzte Aufmerksamkeit schadet ein Leben lang“, betont Tim Stölzle. Sein Gegenrezept: Konzentration, Sprachbewusstsein und zwei bis drei Stunden an einer Sache dranbleiben. Auch die alten griechischen Philosophen hätten dazu noch einiges zu sagen, findet er.