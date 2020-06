Ein schwarzer Ford Focus, der auf dem Parkplatz des Kleingartenvereins im Meergartenweg in Frankenthal abgestellt war, ist am Sonntag von einem Unbekannten an der rechten Fahrzeugseite beschädigt worden. Nach Polizeiangaben hatte das Auto dort zwischen 16.50 und 21 Uhr gestanden. Zeugenhinweise werden erbeten unter der Telefonnummer 06233 3130 oder per E-Mail an die Adresse pifrankenthal@polizei.rlp.de.