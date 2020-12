Ein 30 Jahre alter Autofahrer aus Ludwigshafen hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag im Foltzring die Polizei in Atem gehalten. Wie die Beamten berichten, kam der Mann kurz nach 1 Uhr mit seinem Ford beim Rechtsabbiegen unter anderem aufgrund zu hoher Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite beschädigte er ein Verkehrsschild und einen Mülleimer – und entfernte sich dann unerlaubt von der Unfallstelle. Der Mann, den die Beamten im Nachgang ermittelten, hatte keinen Führerschein. Außerdem stellten die Polizisten bei dem 30-Jährigen Alkoholgeruch fest. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Mehrere Strafverfahren wurden eingeleitet.

Damit war der Fall aber noch nicht abgeschlossen. Ein Mann, der kurz vor 2 Uhr beim Gassi gehen mit seinem Hund an der Unfallstelle vorbeikam, legte den Beamten zufolge das Verkehrsschild, das die Polizisten auf dem Grünstreifen abgelegt hatten, in die Mitte der Fahrbahn. Dies stellt laut Polizei einen Gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr dar. Der Mann trug weiße Schuhe, eine schwarze Kappe und eine schwarze Jacke. Hinweise an die Polizei unter Telefon 06233 3130 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de.