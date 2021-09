Über eine Mauer sind unbekannte Einbrecher laut Polizei zwischen Sonntag, 22 Uhr, und Montag, 6 Uhr, in den Hof hinter einem Kosmetikstudio im Foltzring geklettert und haben den Keller durchwühlt. Dorthin waren sie den Beamten zufolge ohne Weiteres gelangt, weil die Tür offenbar nicht verschlossen war. Ob die Täter Gegenstände mitgenommen haben, werde derzeit noch ermittelt. In das Geschäft selbst seien sie nicht eingedrungen. Hinweise an die Polizei Frankenthal, Telefon 06233 3130, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de.