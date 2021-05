Das Wormser Familienunternehmen Renolit feiert am Dienstag, 4. Mai, sein 75-jähriges Bestehen. Die Renolit-Gruppe beschäftigt nach Firmenangaben 4800 Mitarbeiter an mehr als 30 Standorten in über 20 Ländern. Den Umsatz im vergangenen Jahr gibt das Unternehmen mit 1,032 Milliarden Euro an. In der Rhein-Neckar-Region gibt es neben dem Stammsitz in Worms ein Werk in Frankenthal. An beiden Standorten arbeiten rund 1400 Menschen. Seit der Gründung im Jahr 1946 durch den Kirner Lederfabrikanten Jakob Müller hat sich das Unternehmen nach eigenen Angaben zum Weltmarktführer für Kunststofffolien und verwandte Produkte entwickelt. In Frankenthal stellt Renolit Folien für Grafik und Werbung sowie zur Beschriftung und Produktkennzeichnung her.