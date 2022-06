Für eine interaktive Ausstellung mit dem Titel „Flutgeschichten – kreativ gegen die Krise“ wird das Erkenbert-Museum vom 21. Juli bis 28. August vorübergehend wieder seine Pforten öffnen. Seit März 2019 ist das Haus zur Vorbereitung der Generalsanierung geschlossen.

Die Besucher in den immer neu zu führenden gesellschaftlichen Diskurs über gelingende Krisenbewältigung einzubinden – so umriss Museumsleiterin Maria Lucia Weigel im Kulturausschuss die Intention der Schau, bei der die Hochwasserkatastrophe 2021 in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz thematisiert wird.

Die Ausstellung verfolge das Ziel, die kreative Bewältigung der Flutkatastrophe in Fotografien, von Betroffenen geschaffenen Objekten mit Symbolkraft und Geschichten zu dokumentieren und durch Interaktion die nationale Solidarität zu fördern, führte Weigel aus. Frankenthal sei zwar nicht direkt betroffen gewesen, habe sich aber aktiv an der Überwindung der Krise beteiligt – sowohl mit Spenden von insgesamt 50.000 Euro als auch durch den Einsatz von Hilfsorganisationen und Privatpersonen. Außerdem restauriert das Erkenbert-Museum mehrere Kunstobjekte für das schwer getroffene Stadtmuseum von Bad Neuenahr-Ahrweiler.

Museum sammelt Geschichten und Fotos

Konzipiert wurde die Schau vom Verein Isra-Aid Germany, einer Hilfsorganisation, die 2016 gegründet wurde und sich für die Förderung der mentalen Gesundheit und sozialen Teilhabe von Geflüchteten und Menschen in Not einsetzt. Mit dieser Ausstellung, die von einem Rahmenprogramm mit Führungen und einem Workshop mit einem Kunsttherapeuten begleitet wird, werde sich das Museum für eine etwas niederschwelligere Aktion öffnen, erklärte Maria Lucia Weigel. „Wir verstehen uns dabei als Ort des Dialogs und laden ein zur Reflexion über Geschichte, Gegenwart und Zukunft.“

Im Vorfeld sind die Frankenthaler zur Mitwirkung aufgerufen. Gesucht werden Geschichten, Fotografien und Objekte, die von der Bewältigung kollektiv erlebter Krisen erzählen und dem Museum für die Dauer der Ausstellung zur Verfügung gestellt werden können. „Krieg, Flucht, Vertreibung und Pandemie sind kollektiv erlebtes Unglück, nach dem man auch in Frankenthal ins Leben zurückfinden musste und muss“, unterstrich die Museumsleiterin. Kreative Verarbeitung könne dabei wesentliche Hilfestellung leisten.