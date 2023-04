Flüchtlings- und Integrationspolitik ist das Thema eines Diskussionsabends, zu dem die Konrad-Adenauer-Stiftung für Donnerstag, 27. April, 19 Uhr, ins Dathenushaus einlädt. In hochkarätig besetzter Runde sollen Herausforderungen und Chancen dargestellt werden.

Mit dabei beim „Frankenthaler Gespräch zur Integrationspolitik“ ist der Psychologe und Autor Ahmad Mansour. Der gebürtige arabische Israeli, der seit fast 20 Jahren in Berlin lebt, gilt als Experte für Extremismusbekämpfung. Mansour begleitet Familien von radikalisierten Jugendlichen oder Aussteiger und verurteilte Terroristen und berät seit vielen Jahren das Landeskriminalamt Berlin. Mit seiner Initiative „Mind Prevention“ setzt er sich für Demokratieförderung und Extremismusprävention ein.

Vom Flüchtling zum Unternehmer

Als syrischer Flüchtling kam Anas Alakkad 2015 nach Deutschland. Heute ist der frühere Medizinstudent und ausgebildete Rettungssanitäter als Jung-Unternehmer im Sozialbereich im Saarland erfolgreich. Über die deutschen Grenzen hinaus bekannt wurde Alakkad durch sein ehrenamtliches Engagement beim Wiederaufbau im Ahrtal. Mit der Initiative „Syrische Freiwillige in Deutschland“ packte er nach der Flutkatastrophe an, vergangenes Jahr war er dabei, als es galt, Lebensmittel und Decken für Menschen aus der Ukraine nach Polen zu bringen.

Mit auf dem Podium in Frankenthal sind kommende Woche der Landtagsabgeordnete und CDU-Landesvorsitzende Christian Baldauf sowie Agneta Psczolla, Leiterin der Geschäftsstelle des Gemeinde- und Städtebundes Rheinland-Pfalz, in deren Zuständigkeit die Themen Asyl- und Flüchtlingspolitik, Migration und Integration gehören. Bürger sind eingeladen, bei der Veranstaltung mit Vorträgen und anschließendem Empfang mitzudiskutieren. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung online unter www.kas.de/rp oder per E-Mail an kas-rp@kas.de wird erbeten.