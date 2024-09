Vom Brautstrauß bis zur roten Solo-Rose: Wer in Frankenthal als „Blumen-Profi“ arbeitet, bekommt mehr Geld. Darüber hat die IG Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) als Floristen-Gewerkschaft in einer Pressemitteilung informiert.

„Eine ausgebildete Floristin verdient jetzt 14,66 Euro pro Stunde. Sie hat damit am Monatsende bei einem Vollzeitjob 2478 Euro auf dem Konto – 118 Euro mehr als bislang“, sagt Rüdiger Wunderlich, Bezirksvorsitzender der IG BAU Rheinhessen-Vorderpfalz in einer Pressemitteilung der Gewerkschaft. Das gelte rückwirkend ab Juli für alle Floristen in den westdeutschen Bundesländern. Im Osten hingegen sei der Tarifabschluss an der „massiven Blockadehaltung der Arbeitgeber“ gescheitert. Dort gelt weiter Mindestlohn (12,41 Euro).

Für Frankenthaler Floristen allerdings wird es im Sommer kommenden Jahres eine erneute Steigerung des Stundenlohns geben – auf dann 15,36 Euro. Das sei der IG BAU zufolge „unterm Strich“ für Beschäftigte der Floristik-Branche ein Lohn-Plus von knapp zehn Prozent in diesem und im kommenden Jahr. Der neue Vertrag läuft bis 30. Juni 2026. Harald Schaum, Bundesvorstand der IG BAU teilt mit, dass die Branche damit „raus aus dem Niedriglohnsektor“ sei.

Auch die Auszubildenden in Blumengeschäften erhalten demnach mehr Lohn für ihre Arbeit: Wer in einem Blumengeschäft das Floristik-Handwerk lernt, bekommt nach Angaben der Gewerkschaft in diesem und im kommenden Jahr jeweils 50 Euro mehr pro Monat. Ab August 2025 gehe ein Azubi mit 900 Euro im ersten und mit 1100 Euro im dritten Ausbildungsjahr nach Hause. Auf der Internetseite der IG BAU teilt die Gewerkschaft außerdem mit, dass auch die Vermögenswirksamen Leistungen gestiegen sind, auf 32,50 Euro pro Monat.

In Rheinland-Pfalz gibt es der IG BAU zufolge mehr als 1.300 Beschäftigte in der Floristik-Branche. Die Gewerkschaft beruft sich dabei auf Zahlen der Arbeitsagentur.