Früher war nicht immer alles besser, aber die Profi-Tennisszene mit Sicherheit um einige Typen reicher als heute. Einige dieser Weltklassespieler mit Ecken und Kanten hat Florian Schumacher als Zehn- und Zwölfjähriger in der Nähe seiner Heimat gesehen. Mit Begeisterung denkt er heute noch an die Erlebnisse. Und eine „Trainingsmethode“ der Profis hat er damals sogar mit in seinen Heimatverein gebracht.

Mitte der 1980er-Jahre erlebte das deutsche Tennis einen gewaltigen Boom. Angetrieben von Boris Becker, Steffi Graf und später noch Michael Stich, griffen immer mehr Deutsche zum Tennisschläger.