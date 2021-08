Bröckelnder Beton, instabile Anbauten: Die Brücke Flomersheimer Straße muss dringend saniert werden. Die größte Gefahr sehen die Fachleute der Stadt in den seitlich des Bauwerks über den Bahngleisen installierten Platten, die dem Schutz der Oberleitung dienen. In Nordrhein-Westfalen ist eine vergleichbare Konstruktion im Frühsommer vergangenen Jahres auf die Gleise der Strecke Münster-Osnabrück gestürzt.

„Ohne weitere Maßnahmen ist die Kippsicherheit der Fahrdrahtschutzplatte bedroht“ – diese deutliche Warnung steht in der Verwaltungsvorlage für den Haupt- und Finanzausschuss. Dass sie nicht aus der Luft gegriffen ist, zeigt das Beispiel einer ähnlichen Brücke bei Telgte im Münsterland: Anfang Juni 2020 löst sich ein nach Schätzung der örtlichen Feuerwehr 20 bis 30 Tonnen schweres Bauteil und fällt auf die Gleise darunter – sechs Minuten, nachdem ein Zug die Unglücksstelle passiert hat.

Weitere Schwachstellen

Die 1964 gebaute Brücke hat allerdings noch weitere Schwachstellen, wie die Stadt in ihrer Bestandsaufnahme festhält: An der Unterseite wurden im Zuge der letzten Hauptprüfung schon 2017 Schäden entdeckt – ausgelöst offenbar von Feuchtigkeit, die von oben eingesickert sein dürfte. Das Erstaunliche dabei: Erst vor sieben Jahren ist der Brückenbelag durchsaniert worden. Darüber hinaus hat die Deutsche Bahn im vergangenen Jahr bröckelnden Beton und als Folge davon Stellen gemeldet, an denen die Bewehrung freiliegt.

Angesichts dieser Gemengelage soll es jetzt nun doch einigermaßen schnell vorwärtsgehen. Das mit dem Landesbetrieb Mobilität (LBM) abgestimmte Verfahren für das marode Bauwerk: In diesem Jahr werden die Arbeiten geplant und ausgeschrieben, 2022 folgt die Sanierung. Kostenpunkt nach ersten vorsichtigen Schätzungen des städtischen Fachbereichs Planen und Bauen: rund 900.000 Euro.

Land zahlt Löwenanteil

Die gute Nachricht: Den Löwenanteil der Arbeiten wird das Land als Eigentümerin der Brücke bezahlen, die zudem Teil der vom Europaring über Mahlastraße, Flomersheimer Straße und Westring Richtung Lambsheim verlaufenden Landesstraße 522 ist. Aber auch die Stadt muss sich für die in ihrer Verantwortung stehenden Bauteile wie Fuß- und Radweg sowie Geländer finanziell beteiligen. „Die Kosten müssen später ordentlich zugeordnet werden“, sagte Oberbürgemeister Martin Hebich (CDU) dem Haupt- und Finanzausschuss. Dieses Gremium hat jetzt zumindest schon einmal Ingenieurleistungen für rund 136.000 Euro an ein Ludwigshafener Büro vergeben.

Was an der Brücke erledigt werden muss, liest sich in der Vorlage für die Kommunalpolitik ziemlich aufwendig: Zum einen soll die Unterseite abgestrahlt werden und eine neue Betondecke bekommen. Zum anderen werde der Schutz der Stahlträger vor Korrosion verbessert. Das meiste passiert aber auf der Oberseite: Kappen, Gesimsbalken, Geländer und die erwähnten Fahrdrahtschutzplatten werden entfernt und durch eine neue Konstruktion ersetzt. Zu Auswirkungen der Baustelle auf den Straßenverkehr und die Bahnstrecken Mainz-Mannheim und Freinsheim-Frankenthal gab es am Dienstag noch keine Informationen.