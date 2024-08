„Flomerschumm iss l(i)ebenswert, do feiert mer Kerwe, wie sich“s g“heert“ lautet das Motto der Flomersheimer Kerwe, die am Wochenende auf dem Kerweplatz am Zwiebelbrunnen gefeiert wird.

Die Flomersheimer Kerwe ist bekannt für die gute Livemusik an jedem Abend. Auch in diesem Jahr sind wieder von Freitag bis Montag an vier Abenden musikalische Leckerbissen am Start. Am Freitag um 17 Uhr beginnt der Kerwebetrieb, nach dem ökumenischen Kerwe-Gottesdienst im Zelt (18 Uhr) öffnet die Cocktailbar, die an allen Kerwetagen ab 19 Uhr geöffnet hat, und ab 19.30 Uhr gibt es Live-Musik mit De Ellebrieder.

Am Samstag trifft man sich ab 14.30 Uhr auf dem Kerweplatz. Die Kerwe beginnt aber erst so richtig mit dem Kerweumzug. Ab 15.30 Uhr schlängelt sich die Karawane mit mehr als 20 Nummern quer durch den Ort. Die Aufstellung beginnt um 15 Uhr im Immengärtenweg. Von hier aus führt der Zugweg durch die Freinsheimer Straße, Eppsteiner Straße, Odenwaldstraße, Jahnstraße und Haardtstraße zur Auflösung vor dem Kerweplatz. Im Immengärtenweg darf deshalb ab 12 Uhr nicht mehr geparkt werden. Während des Umzugs dürfen entlang des Zugwegs keine Fahrzeuge geparkt werden. Da der Zugweg zum größten Teil über die Hauptstraßen läuft, muss mit erheblichen Behinderungen im Durchgangsverkehr gerechnet werden.

Frühschoppen und Kinderprogramm

Ziel des Umzugs ist der Kerweplatz. Mit dabei ist auch die Miss Strohhut, die Flomersheimerin Isis Jendahl. Nach der offiziellen Kerweeröffnung um 17 Uhr mit Freibier heizt ab 19.30 Uhr die Band Woifeschdkänisch auf dem Kerweplatz richtig ein. Der überregional bekannte Top-Act soll das Kerwezelt zum Beben bringen.

Am Sonntag kann man sich ab 10 Uhr beim Frühschoppen ein paar Weißwürste schmecken lassen, ab 12 Uhr gibt es das Tagesessen (Rindergulasch mit Spätzle und Kaisergemüse). Die Kinder dürfen sich ab 13 Uhr auf ein buntes Programm freuen. Kaffee und Kuchen gibt es ab 15 Uhr und am Abend sorgt die Band Affezibbel für Stimmung und gute Laune.

Am Montag wird die Kerwe nach der „Wutzefleeschverlosung“ um 22 Uhr beerdigt. Zuvor gibt es noch einmal Musik mit der Gitarrencombo Vogelfrei.