In Flomersheim wird von Freitag, 26., bis Sonntag, 28. August, Kerwe gefeiert. Wie die Stadt mitteilt, beginnt der Aufbau dafür bereits am Samstag, 20. August. Ab dann darf auf dem Kerweplatz und teilweise in der Haardtstraße nicht mehr geparkt werden. Eine Beschilderung wird aufgestellt. Der Abbau der Kerwe erfolgt dann bis Mittwoch, 31. August. Der Umzug findet am Samstag, 27. August, von 15.30 bis 16.30 Uhr statt. Deshalb darf im Immengärtenweg, in dem sich der Zug ab 15 Uhr aufstellt, bereits ab 12 Uhr nicht mehr geparkt werden. Dies gilt auch entlang der Strecke, die über die Freinsheimer-, Eppsteiner-, Odenwald-, Jahn- und Haardtstraße bis zum Kerweplatz führt. „Da der Zugweg zum größten Teil über die Hauptstraßen läuft, muss mit erheblichen Behinderungen im Durchgangsverkehr gerechnet werden“, teilt die Stadt mit und bittet um Beachtung der Parkverbote und um Verständnis. Ortskundige werden gebeten, den Bereich zu umfahren.