Bei einer Schlägerei auf der Kerwe in Flomersheim sind nach Angaben der Polizei am Samstag kurz nach Mitternacht mehrere Männer verletzt worden. Gemeldet wurde den Beamten zufolge ein handfester Streit in der Haardtstraße, an dem 15 bis 20 Personen beteiligt seien. Streifen aus Frankenthal und benachbarten Dienststellen hätten vor Ort dann drei Geschädigte und einige Zeugen des Geschehens angetroffen. Deren Version des Zwischenfalls: Eine verbale Auseinandersetzung zwischen den später Verletzten und etwa zehn anderen Besuchern des Dorffestes habe in einer Prügelei gemündet. Infolge von Tritten in den Bauch und Schlägen ins Gesicht erlitten die Männer entsprechende Blessuren – darunter ein Nasenbeinbruch. Sie seien vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht worden. Zeugen und Geschädigte berichten von einem Haupttäter, der 17 bis 18 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß sei. Er soll mittellange blonde Haare haben, aus Osteuropa stammen und mit dazu passendem Akzent gesprochen haben. „Eine umfangreiche Nahbereichsfahndung nach den Tätern verlief negativ“, heißt es im Pressebericht der Polizei. Ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung sei eingeleitet worden. Hinweise an die Inspektion Frankenthal, Telefon 06233 3130, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de.