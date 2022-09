Die ursprünglich bis Freitag vorgesehene Vollsperrung der Flomersheimer Brücke muss nach Angaben der Stadtverwaltung verlängert werden. Der Grund: Nachdem das bisher an der Brücke zum Schutz der Oberleitung angebrachte Betonteil demontiert ist, liege die unter Hochspannung stehende Leitung über den Bahngleisen frei. Der Bahnverkehr sei bereits wieder freigegeben. Der Gefahrenbereich an der Brücke müsse aber mit einer Absperrung aus Holz abgesichert werden. Sobald diese errichtet ist, ändert sich laut Stadt die Verkehrsführung: Der Rad- und Gehweg in Richtung Stadt bleibt der Mitteilung zufolge gesperrt. Fußgänger und Radfahrer werden auf die andere Seite umgeleitet. Weil nur ein Schutzstreifen existiere, müssten Radfahrer in Richtung Stadt absteigen. Autofahrer dürfen die Baustelle dann wieder mit Tempo 30 passieren.