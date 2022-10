Im Laufe des Freitags, 14. Oktober, wird die seit Ende September andauernde Vollsperrung der Flomersheimer Brücke aufgehoben. Das hat die Stadtverwaltung Frankenthal am Mittwochnachmittag mitgeteilt. Weil die Arbeiten dort aber noch länger andauerten, bleibe „bis auf Weiteres“ die Fahrbahn verengt und die Geschwindigkeit auf Tempo 30 reduziert. Mit Beschränkungen müssen weiterhin Radler und Fußgänger zurechtkommen: Der südliche Rad- und Gehweg in Fahrtrichtung Innenstadt bleibt laut Stadt gesperrt. Der Verkehr dort werde auf die nördliche Seite umgeleitet. Weil hier lediglich ein Schutzstreifen zur Verfügung stehe, müssten Radfahrer in Richtung Stadt absteigen. Züge konnten auf der Strecke Mannheim-Mainz schon seit 30. September wieder rollen. Während der Vollsperrung davor wurde ein Betonteil demontiert, an dessen Stabilität Zweifel bestanden. Über den darunter verlaufenden Hochspannungsoberleitungen der Bahnstrecke wurde zur Absicherung des Gefahrenbereichs eine Absperrung aus Holz errichtet. Nach Angaben der Stadt würden nun mit dem Landesbetrieb Mobilität weitere Schritte bei der notwendigen Generalsanierung des Bauwerks abgestimmt.