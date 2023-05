Ob die marode Brücke über die Bahngleise in der Flomersheimer Straße saniert werden kann oder abgerissen werden muss, soll sich im Juni entscheiden. Darüber informiert der Landesbetrieb Mobilität (LBM) in Speyer auf Anfrage. Die dafür notwendigen statischen Untersuchungen seien abgeschlossen, eine Auswertung der Daten liege jedoch noch nicht vor. Im Austausch mit der Stadt Frankenthal werde man dann das weitere Vorgehen beraten. Für die betroffene Landesstraße 522 gibt es eine Unterhaltungsvereinbarung zwischen dem Land Rheinland-Pfalz, das die anfallenden Kosten übernimmt, und der Stadt, in deren Verantwortung die Arbeiten geplant und durchgeführt werden.

Die Überführung der Flomersheimer Straße/L522 war von Ende Juli bis Mitte Oktober 2022 zunächst voll gesperrt. Seither ist die Fahrbahn verengt und die Geschwindigkeit auf Tempo 30 reduziert. Hintergrund der Arbeiten ist ein Vorfall von Juni 2020. An einer baugleichen Brücke war im Münsterland unvermittelt ein tonnenschwerer Anbau, der dem Schutz vor Kontakt mit den Oberleitungen dient, auf die Schienen gefallen. Der LBM ließ die Überführung daraufhin untersuchen. Die kaputten Brückenkappen aus Beton seien abgeflext, teilte Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU) im Februar mit. Über den darunter verlaufenden Hochspannungsoberleitungen der Bahnstrecke wurde zur Absicherung des Gefahrenbereichs eine Absperrung aus Holz errichtet.