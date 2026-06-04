Die Sanierung der Flomersheimer Brücke zieht sich hin, und ein Ende des nicht ungefährlichen Engpasses auf der stark befahrenen Hans-Kopp-Straße ist nicht abzusehen.

Seit August 2022 dürfen Autofahrer nur noch mit Tempo 30 über die Flomersheimer Brücke schleichen. Zweiradfahrer, die in Richtung Innenstadt unterwegs sind, leben besonders gefährlich, weil ihnen nur ein schmaler Streifen zur Verfügung steht und waghalsige Überholmanöver von Autos ohne ausreichenden Abstand an der Tagesordnung sind. Ein beidseitig installierter Bretterverschlag sichert die darunter verlaufende Oberleitung der Bahn ab, da die Betonplatten vorsorglich entfernt wurden. Man will verhindern, dass die tonnenschweren Teile – wie bei einer baugleichen Brücke im Münsterland geschehen – auf die Gleise stürzen.

„Nach derzeitiger Einschätzung wird sich die weitere Umsetzung der Maßnahme voraussichtlich bis in das Jahr 2027 erstrecken“, heißt es in einer schriftlichen Stellungnahme der Verwaltung, die der Flomersheimer Ortsvorsteher Ulrich Fleischmann (CDU) in der Sitzung des Ortsbeirats bekanntgab. Eigentlich war eine Fertigstellung für Sommer 2025 avisiert worden. Inzwischen habe sich eine kompromissfähige und zugleich belastbare Planungsvariante ergeben, schreibt die Verwaltung, ohne konkret zu werden.

Stadt: „Sorgfalt zwingend erforderlich“

„Auch wenn von außen der Eindruck entstehen kann, eine bauliche Lösung müsse schneller und einfacher umsetzbar sein, ist bei einem sicherheitsrelevanten Brückenbauwerk über Bahngleisen besondere Sorgfalt zwingend erforderlich“, wird betont. Man arbeite derzeit an der Finalisierung der Planungsunterlagen. Die Abstimmungen mit dem Landesbetrieb Mobilität (LBM) und der Deutschen Bahn würden inzwischen engmaschig und mit hoher Priorität begleitet. Mit Blick auf die notwendigen Genehmigungs- und Sperrpausenverfahren im Bahnverkehr hält die Verwaltung eine kurzfristige bauliche Umsetzung für nicht realistisch.

Gerhard Bruder (Grüne/Offene Liste), der sich nach dem aktuellen Sachstand erkundigt hatte, weil die Kommunikation offenbar ruhe, war von der unverbindlichen Antwort wenig erbaut, aber nicht sonderlich überrascht. Nach knapp vier Jahren geht die Geduldsprobe für die Brückennutzer in die nächste Runde – Ende offen.