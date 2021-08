Die Polizei sucht nach einer jungen Frau, die mit nach Angaben eines Zeugen am Dienstagabend gegen 21 Uhr in der Flomersheimer Jahnstraße mit ihrem braunen Opel Corsa einen dort abgestellten Citroën touchiert und dann davongefahren sei, ohne sich um den dadurch verursachten Schaden an der Frontschürze zu kümmern. Die Unfallfahrerin soll 18 bis 20 Jahre alt sein, dunkelblonde kurze Haare haben und trug Sportbekleidung. Hinweise an die Polizei Frankenthal, Telefon 06233 3130, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de.