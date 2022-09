Einen Gesamtschaden von 10.000 Euro haben Unbekannte nach Angaben der Polizei angerichtet, die in der Nacht von Freitag auf Samstag in mehrere Parzellen einer Kleingartenanlage in der Freinsheimer Straße in Flomersheim eingedrungen sind. Den Beamten zufolge entwendeten die Einbrecher Gartengeräte, Werkzeug und Stromkabel. Die Ermittler bitten um Hinweise möglicher Zeugen. Kontakt: Polizeiinspektion Frankenthal, Telefon 06233 3130, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de.