Arbeiten an einem Mobilfunkmast, für die eine Hubarbeitsbühne und ein Lkw-Kran benötigt werden, sind der Grund für eine Vollsperrung in Flomersheim von Montag, 14. Juni, bis Mittwoch, 30. Juni. Darauf weist die Stadtverwaltung hin. Betroffen sei das Anwesen Falterstraße 29 (Eckgebäude zur Eppsteiner Straße). Im genannten Zeitraum sei die Zufahrt zum Bahnhof und zum Tennisclub nur über die Freinsheimer Straße möglich, heißt es in der Pressemitteilung. Fußgänger könnten die Baustelle auch über die Eppsteiner Straße passieren.