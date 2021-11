Angeregt durch die Diskussion um den Öffentlichen Nahverkehr in anderen Stadtteilen, hat die SPD im Flomersheimer Ortsbeirat eine bessere Anbindung von Teilen des Vororts gefordert. Gerade im Westen um den Immengärtenweg oder Im Kleinfeld seien die Wege zur nächsten Bushaltestelle weit, meinte Kirsten Sielaff. Ihre Frage: Gibt es Überlegungen, das zu verbessern? Wenn über Veränderungen im Stadtgebiet diskutiert werde, dann solle doch geprüft werden, ob für die genannten Bereiche in Flomersheim beispielsweise eine Ruftaxilinie sinnvoll wäre. Marika Denzer, Bereichleiterin Planen und Bauen bei der Stadt, meinte, dass es in der gesamten Stadt Gebiete mit längere Wege zur nächsten Haltestelle gebe. Eine Komplettversorgung unter Einhaltung bestimmter Radien könne nicht erreicht werden. Trotzdem versprach sie, die Flomersheimer Wünsche mit in die Beratungen zu nehmen.