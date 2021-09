Einen möglichen Zusammenhang zwischen den bei Starkregen überfluteten Ackerflächen in der Flomersheimer Gemarkung und dem Regenrückhaltebecken neben der Isenach in Lambsheim stellt Gerhard Bruder (Grüne/Offene Liste) her. Im Ortsbeirat wollte er wissen, warum das Becken nicht geöffnet werde, um die Überschwemmung der Felder abzumildern.

Nach den starken Regenfällen im Juni sei das Becken eingestaut gewesen, erklärte Hans Peter Theiß, Geschäftsführer des Gewässerzweckverbandes Isenach-Eckbach. Eine Möglichkeit, auf das Fluten Einfluss zu nehmen, gebe es nicht. „Es handelt sich um einen ungesteuerten Betrieb.“ Der Wasserspiegel könne wegen des Schilfbewuchses nur schwer eingesehen werden. Auch sei die Rückstaufläche kleiner als sie wirke. Das wasserwirtschaftliche Gesamtkonzept werde fortgeschrieben, kündigte Theiß an.

Keine Projekte geplant

In Flomersheim sehe der Generalentwässerungsplan derzeit keine Projekte vor, erklärte Gerd Theuer, stellvertretender EWF-Abteilungsleiter, auf Anfrage von Kirsten Sielaff (SPD), die auch die Versiegelung von Gartenflächen thematisierte. Die Geschwindigkeit, mit der das Wasser versickere, werde verringert, führte Theuer aus. Das Versiegeln müsse vom Bebauungsplan gedeckt sein.

Renaturierung nur außerhalb

Könnte die Renaturierung der Isenach auf Flomersheimer Gemarkung ein erster Schritt zur Schwammstadt sein? Zu dieser Frage von Kirsten Sielaff merkte Friedrich Lösch vom Bereich Planen und Bauen an, dass das Schwammstadt-Prinzip vorsehe, Niederschlagswasser dort zurückzuhalten, wo es anfalle. Eine Renaturierung der Isenach sei nur außerhalb der Siedlung möglich. Eine solche Maßnahme habe keine Priorität. Für den Grunderwerb müsse zunächst eine Lösung gesucht werden.