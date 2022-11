So viele Besucher wie noch nie und 5400 Euro Erlös: Die Kerwe in Flomersheim war aus Sicht der Arbeitsgemeinschaft im Vorort ein Erfolg. Ausruhen will man sich darauf nicht. Verbesserungen im Ablauf sind bereits im Gespräch.

Mit 250 Schichten hätten sich freiwillige Helfer bei der Veranstaltung engagiert und so erneut bewiesen, dass es im Ort einen starken Zusammenhalt gibt. „Viele packen einfach mal mit an, wenn es der Gemeinschaft dient“, sagt der AGF-Vorsitzende Dirk Wedekind im Nachgang der jüngsten Versammlung. Der enorme Zuschauerzuspruch sei überwältigend gewesen. „So einen Andrang wie am Kerwemontag mit dem 50. Bühnenjubiläum von Rainer Hannemann hat es in Flomersheim wohl noch nie gegeben“, freut sich Wedekind. Die viertägige Veranstaltung sei ein Magnet für alle Altersgruppen. Die starke Resonanz ermögliche es erneut, dass die AGF mit 5400 Euro Projekte der Vereine und Gruppen im Ort unterstützt. Beim Kerwerätsel gab es 53 richtige Einsendungen.

Für nächstes Jahr denkt die AGF über ein größeres Festzelt nach. Foto: Dirk Wedekind/gratis

Für 2023 sind die Planungen bereits wieder angelaufen. Dann soll es laut Wedekind Optimierungen am Helferplan geben, ein größeres Festzelt werde geprüft. Auch habe es bereits erste Gespräche mit der Stadtverwaltung wegen einer Ausweitung des Schaustellerangebots gegeben. Neben dem Adventsglühen am Samstag ab 17 Uhr und dem Flomersheimer Weihnachtsmarkt am Sonntag ab 12 Uhr) mit knapp 20 Ständen auf dem Kerweplatz in der Haardtstraße ist für 8. Januar, 14 Uhr, der Neujahrsempfang der Ortsvorsteherin und für 14. Januar, 18 Uhr, der Jagd- und Wildabend geplant.